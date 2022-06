Belgiske fagforeninger lammer lufthavne i inflations-strejke

To af Belgiens lufthavne - Bruxelles lufthavn og Charleroi lufthavn - forventer mandag lange ventetider, når landet rammes af en nationalstrejke.

Det skriver flere belgiske medier, heriblandt The Brussels Times.

Ifølge mediet skyldes nationalstrejken, at fagforeningerne bag vil have den belgiske regering til at beskytte arbejdere, som er ramt af stigende leveomkostninger som følge af høj inflation, bedre.

Lørdag oplyste lufthavnen i Bruxelles, at den forventer op imod otte timers ventetid mandag.

Den opfordrer samtidig passagerer til at finde andre fly.

The Brussels Times skrev lørdag, at 65 procent af mandagens fly allerede var aflyst, og at forventningen er, at flere bliver aflyst.

Mandagens nationalstrejke blev annonceret allerede sidste år ifølge The Brussels Times. Fagforeningerne bag har holdt lignende strejker i februar, april og maj.

Det er ikke kun flytrafikken, som bliver ramt af mandagens strejke. Det gør den offentlige transport i Bruxelles også, skriver det belgiske medie The Bulletin.

Strejken kommer samtidig med, at der er eksamener i skolerne. Skolerne i Bruxelles opfordrer eleverne til at gøre deres bedste for at komme til eksamen, men kan det ikke lade sig gøre, er der lavet nødplaner, skriver The Bulletin.

Ud over nationalstrejken mandag bliver lufthavnene også ramt af strejker senere på ugen. Brussels Airlines' personale og piloter varsler strejker den 23. til 25. juni. Ryanairs personale varsler strejker fra 24. til 26. juni.

Ifølge The Brussels Times er det planen, at 525 fly skal lette fra Belgien i den periode, hvor Brussels Airlines' ansatte strejker. Det er uklart, hvor mange fly Ryanair-strejken i Belgien vil påvirke.

/ritzau/