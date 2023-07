Ben Wallace vil stoppe i parlamentet og som forsvarsminister

Den britiske forsvarsminister, Ben Wallace, er færdig som medlem af parlamentet efter næste valg.

Det siger han i et interview med avisen The Times. Det skriver Reuters.

Han vil desuden fratræde sin stilling som forsvarsminister ved næste ministerrokade i premierminister Rishi Sunaks regering.

Den rokade ventes til efteråret ifølge Sky News.

Ben Wallace er den længst siddende konservative forsvarsminister, skriver Sky News.

- Jeg gik ind i politik i det skotske parlament i 1999. Det er 24 år. Jeg har brugt godt over syv år med tre telefoner ved siden af min seng, siger han i interviewet med The Times.

Udmeldingen fra forsvarsministeren kommer i kølvandet på en kontrovers i sidste uge. Her sagde han på et pressemøde, at Storbritannien ikke bare er en butik, der skal levere våben til Ukraine.

Han sagde også, at Ukraine bør udvise større taknemmelighed over for sine støtter.

Kommentaren blev modsagt af Sunak, der sagde, at den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har udtrykt sin taknemmelighed mange gange.

Ben Wallace blev nævnt som en kandidat til posten som generalsekretær for Nato. Men det endte som bekendt med, at Jens Stoltenberg blev forlænget med et år som chef for forsvarsalliancen.

/ritzau/