Bendtsen støtter Ungarn-kritik: Men det er kun et heksehyl

Det er stats- og regeringscheferne, der bestemmer Ungarns skæbne, siger Bendt Bendtsen før afstemning.

En lang række parlamentarikere fra Ungarns premierminister Viktor Orbans egen gruppe i Europa-Parlamentet vil onsdag stemme for en betænkning, der retter skarp kritik af Ungarn.

Det gælder også Bendt Bendtsen (K), der sidder i den konservative gruppe EPP, som Orbans parti tilhører. Men den tidligere minister mener, at afstemningen har mindre betydning, end der lægges op til.

- Jeg stemmer for den betænkning i morgen. Men jeg vil gerne sige, at Europa-Parlamentet er jo ingen domstol.

- Det kan være, at pressen kalder det en atombombe, men så vil jeg kalde det et heksehyl, siger Bendtsen.

Betænkningen, som parlamentarikeren Judith Sargentini er ansvarlig for, opfordrer EU's medlemslande til at indlede en artikel 7-procedure mod Ungarn for overtrædelser af EU's værdier.

Populært kaldes traktatens artikel 7, som ultimativt kan ende med fratagelse af stemmeret, for "atombombeparagraffen".

Skal det ende med, at Ungarns regering fratages stemmeret, kræver det et enstemmigt krav fra medlemslandene, og det findes ikke. Polen vil forsvare Ungarn. Det har landet slået fast.

- Så det kommer vi ikke videre med. Der er kun en ting, som østeuropæerne har respekt for, og det er økonomiske sanktioner, siger Bendt Bendtsen.

Den danske parlamentariker kalder situationen i Ungarn bekymrende.

