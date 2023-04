Benjamin Netanyahus popularitet falder i kølvandet på uro

En meningsmåling viser ifølge mediet Channel 13, at den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, mister opbakning.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

Ifølge meningsmålingen svarer 20 procent af de adspurgte, at de synes, at Netanyahu gør et godt stykke arbejde som premierminister. 71 procent siger det modsatte.

Hvis valget hypotetisk fandt sted i morgen, står Netanyahus Likud-parti til at vinde 20 pladser i parlamentet, Knesset.

Ved seneste valg i november sikrede partiet sig 32 pladser.

Den faldende popularitet kommer i kølvandet på uger med protester over en omstridt justitsreform.

Samtidig er spændingerne mellem palæstinenserne og Israel for alvor taget til den seneste uge, efter at israelsk politi stormede al-Aqsa-moskéen i Østjerusalem onsdag, da de fastende muslimer var gået til aftenbøn.

Siden har Israel udførte omfattende luftangreb mod Gazastriben, som primært er kontrolleret af den militante islamistiske bevægelse Hamas, og mod området omkring den libanesiske by Tyrus, hvor Israel hævder, at Hamas angreb dem fra.

Fredag aften mistede en 36-årig italiensk turist livet, da en arabisk israeler kørte ind i en gruppe fodgængere i den israelske kystby Tel Aviv. Israelske myndigheder betegner det som et terrorangreb.

/ritzau/