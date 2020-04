Berlin indfører krav om ansigtsmaske i bus, tog og U-Bahn

Fra på mandag skal passagerer i Berlins offentlige transport beskytte næse og mund med en maske.

Hvis man hopper på en bus, et tog eller anden offentlig transport i den tyske hovedstad, Berlin, er det fra på mandag obligatorisk at dække mund og næse med en maske.

Det meddeler Berlins borgmester, Michael Müller, tirsdag.

Delstatsregeringen vil gøre "beskyttelse af næsen og munden lovpligtig fra den 27. april", siger han.

Det sker i et forsøg på at begrænse spredningen af coronavirus og "for at kunne beskytte folk" i busser, tog og Berlins undergrundstog, U-Bahn.

Berlin, som ud over at være Tysklands hovedstad også er en delstat, slutter sig dermed til andre tyske delstater, der har indført lignende regler.

Det gælder blandt andet Hessen, Hamburg og Baden-Württemberg.

/ritzau/AFP