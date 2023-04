Berlin kan få første konservative borgmester i 22 år

Medlemmerne af det socialdemokratiske SPD i Berlin har godkendt en koalitionsaftale med det konservative CDU om regeringsmagten i den tyske hovedstad.

Det meddeler SPD søndag, efter at alle stemmerne fra partiets medlemmer i Berlin er talt op.

Et flertal på 54,3 procent har stemt for aftalen.

CDU blev det største parti i Berlin ved delstatsvalget i februar.

Det åbner op for, at CDU's leder i Berlin, Kai Wegner, torsdag kan blive valgt til ny borgmester i byen.

I givet fald vil han blive den første konservative borgmester i Berlin siden Eberhard Diepgen, der sad på posten fra 1991 til 2001.

CDU indledte forhandlinger med SPD efter valgsejren i marts. Det resulterede i den koalitionsaftale, som nu er stemt igennem på SPD's side.

Mandag skal CDU's partikongres stemme ja eller nej til aftalen, men her ventes der at være et stort flertal for.

Hidtil har delstatsregeringen i Berlin været en såkaldt rød-grøn-rød koalition bestående af SPD, De Grønne og venstrefløjspartiet Die Linke.

SPD har været præget af splittelse i spørgsmålet om, hvem der skal regere Berlin. Derfor besluttede man at lade medlemmerne afgøre det ved en afstemning.

Begge SPD's to ledere i Berlin, Raed Saleh og den nuværende borgmester, Franziska Giffey, har opfordret medlemmerne til at stemme ja til aftalen med CDU.

Da resultatet lå klar søndag eftermiddag, åndede Giffey lettet op.

- Jeg er meget lettet i dag. Jeg er lettet på vegne af SPD og vores by, siger hun.

Andre dele af SPD er imod en regering med CDU.

Det gælder især partiets ungdomsafdeling, Jusos, der havde ønsket en fortsættelse af den nuværende rød-grøn-røde delstatsregering.

Jusos har med henvisning til de to partiers farver betegnet koalitionsaftalen med CDU som "et sort korset med røde bånd".

Ungdomsafdelingen mener, at koalitionen har for mange konservative mærkesager og kun få strejf af socialdemokratisk politik.

