Sådan reagerer omverdenen på formodet terror i Berlin

"Det bliver kun værre. Den civiliserede verden må ændre sin tankegang", lyder det fra USA's kommende præsident, Donald Trump, efter lastbilangreb i Berlin

Sorg og forfærdelse præger reaktionerne fra omverdenen, efter at en lastbil mandag aften kørte ind i et julemarked i Berlin og ramte adskillige mennesker.



12 personer har mistet livet og 48 er sårede, oplyser politiet i Berlin på Twitter. Politiet arbejder foreløbig ud fra en antagelse om, at lastbilen blev styret ind i menneskemængden for at dræbe så mange som muligt. Hændelsen efterforskes derfor som en "terrorhandling" ifølge tyske medier. Tysk politi har anholdt en mistænkt.

Nyhederne fra Berlin og billeder og videoer af den store, sorte lastbil midt på markedspladsen gør stort indtryk på statsledere og politikere, der sender deres tanker til tyskerne.

"Forfærdelige nyheder fra Berlin. Fordømmer på alle måder. Mine tanker går til alle berørte", skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på Twitter.

Forfærdelige nyheder fra Berlin. Fordømmer på alle måder. Mine tanker går til alle berørte. #dkpol #Berlin — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 19. december 2016

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sender også en besked til tyskerne og på deres eget sprog:



"Fra juleglæde til tragedie i Berlin. Frygteligt og uendeligt trist. Vi deler jeres sorg, Tyskland."

Weihnachtsfreude wird zur Tragödie in Berlin. Schrecklich und unendlich traurig. Deutschland, wir teilen deine Trauer! — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 19. december 2016

Gårsdagens påkørsel vækker mindelser om terrorangrebet i Nice i juli, hvor en hvid lastbil blev styret direkte ind i en stor menneskemængde og dræbte 85 og sårede omkring 500.



"Franskmændene deler tyskernes sorg under denne tragedie, der har ramt hele Europa", lyder det fra den franske præsident François Hollande ifølge Ritzau.



Her er et kort over området i Berlin, hvor lastbilen kørte ind i menneskemængde.



Læs også: Formodet dødskører skal have boet i flygtningelejr i Berlin

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, sender ligeledes "tanker og kondolencer til det tyske folk".



My thoughts & condolences are w/ the people of #Germany following tonight's terrible tragedy in #Berlin, leaving so many dead & injured. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 19. december 2016



Donald Trump, der bliver amerikanernes præsident i næste måned, har også reageret på tragedien i Berlin og sender samtidig et budskab:



"I dag var der terrorangreb i Tyrkiet, Schweiz og Tyskland - og det bliver kun værre. Den civiliserede verden må ændre sin tankegang," skriver Trump på Twitter.



Today there were terror attacks in Turkey, Switzerland and Germany - and it is only getting worse. The civilized world must change thinking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. december 2016

Den tidligere konservative leder og premierminister i Canada Stephen Harper skriver også om Berlin-tragedien på sin Twitter-profil:



"Tænker på vores venner i Tyskland midt i de frygtelige nyheder om et angreb i Berlin; vi står side om side med vores allierede over for den slags had."