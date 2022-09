Berlusconi chokerede med udtalelse om Putin

Den tidligere premierminister siger, at han blev misforstået, da han udtalte, at Putin er blevet presset.

Italiens tidligere premierminister, Silvio Berlusconi, har vakt opsigt og chokeret med udtalelser om Vladimir Putin op til Italiens valg søndag.

Den 85-årige Berlusconi hævdede i et tv-interview, at Ruslands præsident blev presset til at invadere Ukraine.

– Putin blev presset af det russiske folk, af et parti og af sine ministre til at komme med denne særlige operation, sagde Berlusconi til tv-kanalen Rai torsdag aften.

Berlusconi er ven af den russiske præsident og han ventede i lang tid med at fordømme invasionen, efter at krigen brød ud i februar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter at være havnet i en mediestorm siger Berlusconi fredag, at den russiske leder er "havnet i en virkelig vanskelig og dramatisk situation".

Berlusconi, som er partileder for partiet Forza Italia, sagde ligeledes på tv torsdag, at Putin ønske var at fjerne Ukraines regering under præsident Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og udskifte den med "en regering af anstændige mennesker".

Forza Italia udgør en mindre del af højrekoalitionen, som står til at vinde søndagens valg. Foruden Berlusconi er Matteo Salvini også en del af højreblokken. Den højreekstreme Lega Nord-leder var også fan af Putin i årevis og kritiserer Vestens sanktioner mod styret i Moskva.

Centrum-venstre kandidaten Carlo Calenda siger om Berlusconis optræden, at han er en politiker, som står mellem Putins pressetalsmand og militærrådgiver.

Tidligere premierminister Enrico Letta skriver i et tweet, at der "ikke findes ord til at kommentere udtalelserne.

Berlusconi tog senere udtalelserne tilbage, efter at der var blevet fremsat voldsom kritik af ham. Han sagde, at han var blevet misforstået og blot havde gentaget, hvad andre havde sagt.

- Aggressionen mod Ukraine er uretfærdig og uacceptabel, sagde han i en ny kommentar fredag, hvor han understregede, at han stod bag EU og Nato.

/ritzau/AFP