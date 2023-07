Berlusconi efterlader milliardformue til sine nærmeste

Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi, som døde i juni, efterlader milliarder af euro i arv til sin familie og nærmeste venner.

Det fremgår af hans testamente, der torsdag blev offentliggjort af det italienske nyhedsbureau Ansa.

Hans to ældste børn, Marina og Pier Silvio, får langt den største arv, viser testamentet.

Ikke alene ejer de nu de mange villaer, landsteder og andre ejendomme, deres far ejede.

De får også tilsammen 53 procents ejerskab i holdingselskabet Fininvest.

Selskabet ejer aktiemajoriteten i MediaForEuropa - der tidligere hed Mediaset - og i det tyske tv-selskab ProSiebenSat.1.

Også de tre børn fra Silvio Berlusconis andet ægteskab - Barbara, Eleonora og Luigi - får en stor andel aktier i Fininvest.

Berlusconi efterlader også 100 millioner euro til sin sidste kæreste, den 33-årige politiker Marta Fascina, som er medlem af Berlusconis parti, Forza Italia.

Det svarer til 745 millioner kroner.

Samme beløb får Berlusconis yngre bror, Paolo.

Den afdøde ekspremierministers gode ven gennem mange år Marcello Dell'Utri, arver 30 millioner euro. I danske kroner er det lidt over 223 millioner.

Dell'Utri studerede sammen med Berlusconi og var i 1993 med til at stifte partiet Forza Italia sammen med ham.

Siden blev Dell'Utri idømt fængsel for forskellige forbrydelser. Nogle af de domme blev senere omgjort i appelsager.

Han slap dog ikke for at afsone en dom på flere års fængsel for sine forbindelser til den italienske mafia.

Silvio Berlusconi var Italiens premierminister i tre omgange. Første gang sad han på posten i godt syv måneder i 1994. Siden generobrede han den fra 2001 til 2006 og igen fra 2008 til 2011.

Berlusconi døde 12. juni. Han blev 86 år.

