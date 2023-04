Den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi er ikke længere indlagt på intensiv.

Søndag er den 86-årige ekspræsident i stedet blevet flyttet til et almindeligt hospitalsafsnit.

Det skriver det italienske medie Corriere della Sera ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det var vejrtrækningsproblemer som følge af en lungeinfektion, der den 5. april fik Berlusconi indlagt på intensiv på San Rafaele-hospitalet i Milano.

Ved indlæggelsen kom det frem, at ekspræsidenten har leukæmi. Ifølge læger på hospitalet i Milano var lungeinfektionen relateret til kræftsygdommen.

Allerede dagen efter indlæggelsen, lød det fra lægerne, at ekspræsidenten var i bedring.

Den type leukæmi, som Berlusconi er ramt af, kaldes kronisk myelomonocytisk leukæmi. Det er en sjælden type blodkræft, der primært rammer ældre voksne.

I 2016 fik Berlusconi foretaget en større hjerteoperation. Tre år senere blev han opereret for en tarmsygdom. Han har desuden haft prostatakræft.

I september 2020 var han også indlagt på hospitalet på grund af Covid-19.

Silvio Berlusconi har som premierminister stået i spidsen for fire regeringer. Hans seneste regeringsperiode sluttede i 2011.

Han er stifter og fortsat leder af partiet Forza Italia. Partiet er i dag en del af premierminister Giorgia Melonis koalitionsregering.

Da der sidste år var præsidentvalg i Italien, havde Berlusconi egentlig meddelt, at han ville stille op som kandidat. Få dage inden valgkampen formelt begyndte, trak han dog sit kandidatur tilbage.

Berlusconi blev da heller ikke anset for at have de store chancer ved valget. For han er om nogen en politiker, der deler vandene i Italien.

Han er belastet af flere tidligere sexskandaler og en dom for skattesnyd.

/ritzau/AFP