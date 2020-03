Bernie Sanders står til at vinde i North Dakota

Sanders fik 53,3 procent af stemmerne mod 39,8 procent til Joe Biden i North Dakota ifølge CNN og NBC News.

Den venstreorienterede Vermont-senator Bernie Sanders står til at vinde Demokraternes vælgermøder - på engelsk caucus - i North Dakota.

Det rapporterer tv-stationerne CNN og NBC News, som siger, at Sanders fik 53,3 procent af stemmerne mod 39,8 procent til tidligere vicepræsident Joe Biden.

Det er Sanders første sejr over tidligere vicepræsident Joe Biden på den såkaldte minisupertirsdag - den dag, hvor næstflest delstater afholder valghandlinger.

Minisupertirsdag er kun overgået af supertirsdag, som fandt sted en uge inden.

På minisupertirsdag blev der holdt primærvalg i Idaho, Mississippi, Missouri, Michigan og Washington samt valgmøder i North Dakota.

Biden står til at få cementeret en klar føring over Sanders med sejre i Michigan, Mississippi, Missouri og Idaho.

I delstaten Washington på den amerikanske vestkyst er der indtil videre dødt løb mellem den 77-årige Biden og den 78-årige Sanders.

Det er dog den moderate Biden, som efter mindst fire sejre ved tirsdagens valg efter sine valgtriumfer på selve supertirsdag, som nu synes at være klar favorit til at vinde Demokraternes nomineringsvalg.

En kandidat skal vinde mindst 1991 delegerede for at blive nomineret. Ved tirsdagens valg var 352 delegerede på spil, og Biden synes at have vundet mindst 158 mod omkring 100 til Sanders, viser tal fra valgforskningsinstituttet Edison Research.

Bidens tidligere forsøg på at blive nomineret - i 1988 og 2008 - endte begge i fiasko.

I 2008 blev Barack Obama nomineret og Biden blev udset til at være hans vicepræsidentkandidat.

Men situationen er nu en anden. Efter en svag start ved de første primærvalg og valgmøder har Biden nu vind i alle sejl.

Han vandt tirsdag i sidste uge en klart overbevisende sejr ved South Carolinas primærvalg, hvor han fik massiv støtte fra de afro-amerikanske vælgere.

Det blev fulgt op med sejre i 10 af de i alt 14 delstater, som holdt valg den 3. marts. Og disse sejre blev igen cementeret tirsdag i Mississippi, Missouri, Michigan og Idaho.

/ritzau/Reuters