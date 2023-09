Berømt dansk statsborger sluttede sig til sultestrejke i fængsel i Bahrain. Familien retter kritik mod den danske stat

De har ikke spist i en måned.

Den 7. august stoppede flere af de indsatte i Jau-fængslet i Bahrain med at indtage mad i protest mod deres fængsling og det, de mener, er ringe leveforhold.

Regeringen oplyser, at 116 indsatte tager del i sultestrejken, mens menneskerettighedsorganisationer anslår, at tallet nærmere er 800, hvilket angiveligt gør det til den hidtil største sultestrejke i den mellemøstlige stat. Det skriver The New York Times.

Blandt de indsatte er den danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja, som blev idømt en livstidsdom på 25 år i sit hjemland Bahrain i 2011. Det skete, efter at han havde stået i spidsen for prodemokratiske demonstrationer under Det Arabiske Forår.

Han begyndte at sultestrejke den 9. august med den begrundelse, at han ikke fik lov at blive tilset af en hjertelæge. Efter få dage måtte han dog lade sig indlægge, fordi hans tilstand blev kraftigt forværret. Den bahrainske regering afviser dog over for The New York Times, at han fortsat skulle være en del af strejken.

Under fængslingen er Abdulhadi al-Khawaja ifølge den menneskerettighedsorganisation, som han selv etablerede, Bahrain Center for Human Rights, blevet udsat for tortur og forsøgt voldtaget. Og siden 2012 har han i flere omgange sultestrejket i protest.

Ifølge hans pårørende og menneskerettighedsorganisationen Front Line Defenders er 62-årige Abdulhadi al-Khawaja nu i så svækket en tilstand, at han risikerer at dø i fængslet, og blandt andet derfor kommer de på ny med en kritik af den danske stat og EU.

Hans ene datter, Maryam al-Khawaja, som selv er menneskerettighedsaktivist, mener, at både EU og “individuelle stater” har fejlet. Hun skriver på det sociale medie X, at det danske diplomati “tydeligvis ikke virker”.

Også Mellemfolkeligt Samvirke og Amnesty International Danmark har for nylig rettet en kritik mod den danske stat.

“Skal Danmark fortsat bevare den globale førertrøje i kampen mod tortur, haster det med at få Danmarks eneste fængslede demokrati- og menneskerettighedsforkæmper og overlevende torturoffer løsladt og hentet hjem,” skrev de sammen i et debatindlæg i Information i juni.

Danmark har tilsyneladende forsøgt at få Abdulhadi al-Khawaja løsladt siden 2012, hvor det ifølge Human Rights Watch næsten lykkedes. I september sidste år rejste Udenrigsministeriet sagen i FN og EU, og i oktober fortalte den daværende udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), til Politiken, at regeringen arbejdede på en "humanitær løsning".

Da Danmark introducerede den såkaldte værdibaserede udenrigspolitik med netop Jeppe Kofod i spidsen i januar 2022, blev det mødt med glæde hos Abdulhadi al-Khawajas pårørende, fordi det gav et håb. Danmark skulle nu stå fast på sine principper om frihed og lighed.

Siden har tonen dog ændret sig. For efter at Lars Løkke Rasmussen (Mod) overtog posten som udenrigsminister i december sidste år, er kursen blevet justeret. Værdierne er de samme, lød det.

"Vi er nødt til at have en realistisk tilgang til det og opgive ideen om, at man kan prædike sig til at få verden til at blive, som man ønsker sig," sagde han i et interview med Jyllands-Posten den 7. april.

Kristeligt Dagblad forsøger at få en kommentar fra Udenrigsministeriet.