Berømt journalist der var gidsel under Libanons borgerkrig er død

Den amerikanske journalist Terry Anderson, som fra midten af 1980'erne og frem til 1991 blev holdt som gidsel af væbnede shiamuslimer i Libanon, er søndag død i en alder af 76 år.

Det oplyser hans datter Sulome Anderson i en udtalelse.

- Selv om min fars liv var præget af ekstrem lidelse, mens han blev holdt som gidsel, lykkedes det ham at finde fred og ro i løbet af de seneste år.

- Jeg ved, at han ikke ønsker at blive husket for sin allerværste oplevelse, men i stedet for sit humanitære arbejde med Vietnams Børnefond, Committee to Protect Journalists (CPJ), hjemløse veteraner og mange andre fantastiske sager, skriver hun.

Terry Anderson døde i sit hjem i byen Greenwood Lake, som ligger i delstaten New York.

/ritzau/Reuters