Berømt thailandsk filmstrand ødelagt af turisme

Forurening fra turisme har tvunget myndighederne til at lukke stranden Maya Bay, der var med i "The Beach".

Med sit hvide sand og glimtende, azurblå vand blev stranden Maya Bay berømt i filmen "The Beach". Onsdag er den blevet lukket på ubestemt tid for offentligheden, efter stranden har lidt under store mængder turistbesøg.

Filmens plot kredser ironisk nok om strandens afsides beliggenhed og skønne omgivelser. De flotte billeder gjorde stranden berømt og trak turister til området.

Det har medført forurening og erosion af strandens sand. I juni blev stranden lukket midlertidigt for at give den en chance for at komme sig.

- Siden da har vi evalueret stranden hver måned og fundet ud af, at det økologiske system er alvorligt ødelagt fra besøg af op til 5000 turister om dagen, siger Songtam Suksawang, som leder den naturpark, som stranden ligger i.

- Det er meget svært at hele og genskabe, fordi stranden er totalt ødelagt. Det samme gælder de planter, der omgiver den.

Det er ifølge Suksawang "umuligt", at strandens økosystem kan komme sig på den tid, der oprindeligt var sat af. Den midlertidige lukning udløb onsdag. Her blev den forlænget på ubestemt tid.

Ud over erosion af strandens sand har stor trafik i farvandet omkring stranden gjort skade på de nærliggende koralrev. De har i forvejen taget skade af, at havvandet er blevet varmere som følge af klimaforandringer.

Stranden er langt fra det eneste i regionen, der har lidt under effekterne af store mængder turister. I både Filippinerne og Indonesien har myndighederne må skride ind.

I april lukkede Filippinerne den populære strand Boracay på grund af store mængder plastikaffald. Landets præsident, Rodrigo Duterte, kaldte i den forbindelse stranden for en kloaksump.

I Indonesien blev der sidste år erklæret en "affaldskrise" langs en strækning af strand på øen Bali. Krisen opstod, efter at en video viste en dykker, som svømmede rundt i store mængder affald i havet ud for Bali.

/ritzau/AFP