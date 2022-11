Flere politipatruljer blev tirsdag sendt til den svenske by Enköping for at stoppe en fuld mand med rollator.

Beruset svensker anholdt for at jagte folk med rollator

En ældre, beruset mand er tirsdag blevet anholdt af politiet i den svenske by Enköping for at have angrebet andre.

Manden påkørte flere mennesker med sin rollator på en parkeringsplads i byen, oplyser svensk politi.

Manden, der var i 70'erne, skal også have jagtet et lille barn. Det skriver politiet på sin hjemmeside.

Flere politipatruljer blev sendt til stedet, hedder det videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da politiet ankom til stedet, stod det klart, at han var beruset og derfor skulle en tur i detentionen.

Men manden gjorde modstand og ville ikke med.

Hans modstand førte til, at han nu kan forvente yderligere to sigtelser for vold mod tjenestemand og for at have modsat sig anholdelse på voldelig vis.

/ritzau/TT