Berygtet islamisk hadprædikant løsladt på stramme betingelser

Løsladelse af prædikanten Anjem Choudary, der sættes i forbindelse med voldelige jihadister, mødes af protester og kritik

Fredag morgen blev den 51-årige britiske radikale islamiske prædikant Anjem Choudary løsladt efter at have udstået lidt under halvdelen af sin fængselsstraf på fem et halv år.

Løsladelsen er kontroversiel, fordi han sættes i forbindelse med voldelige jihadister, som han gennem sine prædikener og skriverier har opfordret til at begå vold og terror.

Selvom han nu er løsladt, sker det på en lang række betingelser og med omfattende restriktioner. Det betyder blandt andet, at han de første seks måneder skal bo på et fængselsherberg, han bliver udstyret med en fodlænke, skal være hjemme hver nat, må ikke bevæge sig uden for Storlondon, har forbud mod at komme i visse moskéer og har kun begrænset og overvåget adgang til internettet.

Alligevel bliver løsladelsen mødt med protester fra blandt andre nervøse naboer til fængselsherberget, som også ligger dør om dør med en skole. Selvom løsladelsen er godkendt af regeringen, er der også protester fra konservative politikere.