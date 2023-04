Berygtet russisk general meldes fyret som viceminister

Den russiske general Mikhail Mizintsev, der har fået tilnavnet "slagteren fra Mariupol", er blevet fjernet fra sin post som Ruslands viceforsvarsminister.

Det skriver Reuters.

Reuters citerer den russiske militærblogger Alexander Sladkov og nyhedsmediet RBC.

Mizintsev stod i spidsen for belejringen af den ukrainske havneby Mariupol tidligt i krigen i Ukraine. Mariupol blev angrebet af russiske styrker umiddelbart efter Ruslands invasion 24. februar sidste år.

Først næsten tre måneder senere opgav Ukraines hær kampen om byen, og de sidste tilbageværende ukrainske soldater blev evakueret.

De befandt sig på det tidspunkt på stålværket Azovstal.

Mizintsev blev udnævnt som viceforsvarsminister med ansvar for logistik og forsyninger i september sidste år.

Det fremgår ikke, hvorfor han skal være blevet fyret.

Den russiske regering har ikke bekræftet afskedigelsen.

EU pålagde Mizintsev sanktioner i juni sidste år. Det skete med den begrundelse, at generalen var ansvarlig for den "inhumane" belejring af Mariupol. Belejringen kostede mange civile livet.

FN fastslog i juni 2022, at i hvert fald 1348 civile var blevet dræbt under belejringen. Men der var formentlig et stort mørketal og adskillige tusinde døde civile i byen, lød det dengang fra FN.

Ud over at have spillet en central rolle i belejringen af Mariupol under krigen i Ukraine har Mizintsev været involveret i krigen i Syrien.

Ifølge BBC har han stået i spidsen for de russiske styrker i Syrien. Han beskyldes for at have orkestreret en brutal bombekampagne, der lagde storbyen Aleppo i ruiner.

Det er sket flere gange under krigen i Ukraine, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har skiftet ud på topposterne i landets militær. Også uden videre forklaring.

Blandt andet blev Sergej Surovikin i januar afskediget som øverst ansvarlig for det, Rusland beskriver som landets "særlige militære operation" i Ukraine.

