Besættelsesregering sælger ukrainsk hvede for Rusland

Den prorussiske besættelsesregering i den ukrainske region Zaporizjzja har oprettet et selskab, som har til formål at opkøbe hvede fra ukrainske landmænd og sælge det på vegne af Rusland.

Det oplyser guvernøren for den prorussiske besættelsesregering, Jevhen Balytskyj, ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Hveden skal komme fra ukrainske landmænd, siger guvernøren. Det fremgår ikke, om bønderne får betaling for hveden eller i så fald hvor meget.

Men Balytskyj understreger, at styret ikke har i sinde at tage det med magt eller at presse bønderne til at sælge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine har ifølge NTB beskyldt Rusland for at stjæle ukrainsk hvede for at sælge det på det internationale marked og for at forårsage en global fødevarekrise ved at blokere for eksport af fødevarer i Sortehavet.

Zaporizjzja ligger i det sydlige Ukraine og er cirka på størrelse med København.

Rusland tog kontrollen i byen og hele den omkringliggende Zaporizjzja-region, efter at der udspillede sig voldsomme kampe ved byens atomkraftværk, som er det største af sin slags i Europa.

Her har landet udpeget Jevhen Balytskyj som guvernør for den regionale regering.

Han har en fortid som parlamentariker i Ukraine, hvor han som regel har repræsenteret prorussiske partier, som har været skeptiske over for samarbejde med EU og resten af Vesten.

Han sad blandt andet i det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, for Regionalpartiet - det samme parti som Viktor Janukovytj, som var Ukraines præsident mellem 2010 og 2014, men som mistede magten efter voldsomme demonstrationer.

/ritzau/