Besættelsesregering udsteder de første russiske pas i Kherson

Indbyggere i den besatte ukrainske by Kherson kan nu få et russisk pas, og de første er allerede udstedt.

Meget har ændret sig i den ukrainske by Kherson i løbet af de seneste par måneder. Byen har fået et nyt prorussisk styre med hjælp fra Rusland.

Det normale internet er blevet blokeret og erstattet med den russiske version, hvor en lang række tjenester er blokeret. Byen har også fået den russiske rubel som sin officielle møntfod.

Lørdag fik de første indbyggere i Kherson deres russiske pas, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Det er lederen af det prorussiske styre i Kherson-regionen, ukraineren Kyrylo Stremousov, som giver nyheden til Tass. Ifølge ham er det omtrent 7000 indbyggere i Kherson, som har søgt om at få det røde pas.

- Omkring 7000 ansøgninger er allerede blevet indgivet, and tallet ser ud til at sige, siger Stremousov.

Han tilføjer, at flere kontorer, hvor der kan søges om russisk pas, er i støbeskeen.

De første af de nye russiske statsborgere i Kherson fik overrakt deres røde pas ved en officiel ceremoni lørdag. Ceremonien blev holdt i opløbet til Ruslands nationaldag, som bliver fejret søndag og mandag.

Passet er rødt og prydes af det russiske nationalsymbol, en tohovedet ørn. Det er derved nemt at kende fra det ukrainske, som er blåt og udsmykket med en forgyldt trefork, som er et nationalsymbol i Ukraine.

Kherson ligger i det sydlige Ukraine ved Dnepr-flodens udmunding i Sortehavet. Byen er cirka på størrelse med Aarhus og ligger knap 100 kilometer fra grænsen til halvøen Krim.

Der bor omkring 280.000 i byen.

Krim blev annekteret af Rusland i 2014 i kølvandet på konflikten, hvor det prorussiske styre i Ukraine blev væltet, og præsident Viktor Janukovytj mistede magten.

Kherson har derfor været en strategisk vigtig by i konflikten i Ukraine.

Med kontrol over byen har Rusland lettere ved at transportere bataljoner af soldater op fra Krim, som kan slås mod de ukrainske modstandsstyrker i det østlige område Donbas, hvor størstedelen af kampene for tiden foregår.

/ritzau/