Beskæftigelse i USA øget med 187.000 personer i august

Antallet af nye job i USA uden for landbruget blev øget med 187.000 personer i august.

Det viser tal fredag fra det amerikanske arbejdsdepartement ifølge Bloomberg.

- Det er umiddelbart en månedlig jobvækst, der slår forventningerne. Det er dog en stor streg i regningen, at jobvæksten i både juni og juli samlet set er nedjusteret med 110.000 personer.

- De seneste tre måneders jobvækst er dermed også svagere, end vi tidligere gik og troede, siger cheføkonom Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Dertil springer det i øjnene, at ledigheden steg fra 3,5 procent i august til 3,8 procent i august. Det er den højeste ledighed, der er registreret siden februar 2022, tilføjer han.

Tore Stramer pointerer, at dagens jobrapport samlet set tegner et billede af et jobmarked, der mister fart.

Det er godt nyt for den amerikanske centralbank, der formentlig vil vælge at sætte yderligere renteforhøjelser på pause efter dagens svage jobrapport, vurderer han.

I Sydbank siger seniorøkonom Kim Blindbæk, at "det faktisk er en god nyhed, at det amerikanske arbejdsmarked ikke længere brager fremad."

- Den massive fremgang i beskæftigelsen i det seneste år har nemlig betydet, at den amerikanske forbundsbank har været nødt til at hæve renten kraftigt. Mange virksomheder har nemlig kæmpet en hård kamp for at finde nye og dygtige medarbejdere. Det har sendt lønningerne op i en periode med den højeste inflation i flere årtier.

Kim Blindbæk fremhæver videre, at lønningerne i august steg med 4,3 procent i forhold til samme periode sidste år, mens lønstigningerne toppede på 5,8 procent sidste forår.

- Lønstigningerne er en spids lavere end ventet, og det er positivt, at de aftager. Høje lønstigninger øger risikoen for, at inflationen kommer ud af kontrol.

- Samlet set vurderer vi, at arbejdsmarkedsrapporten får Fed (den amerikanske centralbank, red.) til at holde renten i ro på rentemødet i september. Fed-direktør Jerome Powell har dog understreget, at forbundsbanken nu vil følge udviklingen i den amerikanske økonomi tæt og om nødvendigt hæve renten yderligere. Men vi har de værste rentestigninger bag os, siger Kim Blindbæk.

