Beskæftigelsen i USA i november steg med 199.000

Beskæftigelsen i USA i november uden for landbruget steg med 199.000 personer, viser amerikansk beskæftigelsesrapport fredag. Det skriver AFP.

Det var dermed mere end ventet, da der blandt økonomerne var forudset en stigning på 185.000 personer ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.

- Dagens jobrapport viser, at jobtoget i USA fortsat mister fart i et langsomt og adstadigt tempo. Det giver begrundet håb om, at den amerikanske økonomi lægger an til en kontrolleret og blød landing, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Ud over at jobvæksten mister fart, så er der også tegn på en opbremsning andre steder i økonomien.

Han nævner, at husholdningernes store opsparing fra corona-perioden er ved at tørre ud, og at konsekvenserne af de hastigt stigende renter også er ved at vise sig flere steder i økonomien.

- Nok mest bemærkelsesværdigt er efterspørgslen efter nye boliger bremset kraftigt op og byggeaktiviteten er faldet betydeligt, tilføjer han.

Søren Kristensen, som er cheføkonom i Sydbank, siger, at rapporten helt overordnet er lidt stærkere end ventet.

- Det gælder jobskabelsen, men i særdeleshed arbejdsløsheden og lønstigningerne. Arbejdsløsheden falder, mens lønstigningerne tager til i styrke og ender lidt højere end ventet. Derfor er dagens tal en anelse bekymrende for dem, der håber på snarlige rentenedsættelser, siger han.

Søren Kristensen siger videre, at dette er en påmindelse til den amerikanske forbundsbank (Fed) og investorerne om, at arbejdsmarkedet fortsat er så stærkt, at det kan resultere i et fornyet lønpres.

- Derfor er forventningerne om rentenedsættelser i første kvartal 2024 også en anelse overgjorte i vores optik.

Han fremhæver videre, at inflationspresset aftager gradvist. Også selv om det ikke var tilfældet lige i november.

- Vi forventer derfor fortsat, at næste renteændring i USA vil være i nedadgående retning. Der kan dog gå en rum tid endnu. Det er også det markederne afspejler i dag, da renterne stiger og aktiemarkederne rammes af lidt modvind.

Set med danske briller er det godt, at vores største eksportmarked oplever en pæn fremgang, men vi skal også krydse fingre for, at det ikke ender i en overophedning, pointerer Søren Kristensen.

/ritzau/