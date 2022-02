Besked til kinesiske kvinder over 26 år: Vis samfundssind og gift jer med en arbejdsløs

Et bystyre i Jiangxi-provinsen har lanceret et kontroversielt forslag, der skal rette op på Kinas dalende fødselstal ved at matche singlekvinder med arbejdsløse mænd. Singlekvinderne vil dog ikke makke ret

Ligesom mange andre ansvarlige partifolk over hele Kina har de i Yihuang-distriktet spekuleret på, hvad de skulle stille op for at få flere til at gifte sig og stifte familie. De kom så med følgende idé: At såkaldte rest-kvinder – hvilket i kinesisk kontekst er ugifte kvinder over 26 år – skulle opfordres til at gifte sig med ungkarle, helst de arbejdsløse.