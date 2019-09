Beskyldning om sexchikane mod Johnson præger kongres

Charlotte Edwardes, klummeskriver i The Sunday Times, siger, at Johnson befamlede hende ved en frokost i 1999.

Beskyldninger om, at den britiske premierminister, Boris Johnson, for 20 år siden skulle have befamlet to kvinder, overskygger de konservatives partikongres i Manchester.

En talsmand for Johnson afviser beskyldningerne.

Charlotte Edwardes, som er klummeskriver i The Sunday Times, siger, at Johnson befamlede hende ved en frokost i 1999, da han var redaktør af magasinet The Spectator. Hun siger, at der blev serveret og drukket en del vin.

- Under bordet mærkede jeg Johnsons hånd på mit lår. Han giver det et klem, skriver hun i sin beskyldning mod premierministeren.

- Han har hånden langt oppe ad mit ben, og han har nok hud under sine fingre, til at jeg pludselig må sætte mig helt op.

Edwardes skriver, at hun efter måltidet betroede sig til en anden kvinde, som sad på den anden af Johnson. Den anden kvinde siger, at Johnson også befamlede hende.

Premierministerens talsmand siger til journalister, at beskyldningerne er usande.

Finansminister Sajid Javid har gentagne gange afvist at kommentere beskyldningerne. Han har henvist til, at premierministeren siger, at de er falske.

En minister fra Johnsons regering, sundhedsminister Matt Hancock, har ifølge BBC nedtonet betydningen af beskyldningerne, men siger samtidig, at han ikke vil bagatellisere dem, da han finder, at Edwardes er en troværdig person.

Den tidligere konservative indenrigsminister Amber Augusta Rudd giver også udtryk for støtte til Edwardes.

Johnson blev op til den vigtige partikongres også beskyldt for at have haft forbindelser til en amerikansk kvinde, som modtog særlig finansiel støtte i London, da Johnson var storbyens borgmester.

En uafhængig enhed i politiet (IOPC) har indledt en efterforskning for at afdække, hvorvidt Johnson misbrugte sit embede i sagen og brød loven, oplyser politimyndigheden GLA i London.

Johnson var borgmester i London mellem 2008 og 2016.

/ritzau/Reuters