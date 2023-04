Bestanden af vilde tigre i Indien er steget til over 3000, viser en ny optælling, som kan forstærke kampen for at bevare den udrydningstruede art.

Tigeren, som er den største af alle kattedyrene, var engang spredt ud over det centrale, det østlige og det sydlige Asien.

Men i de seneste 100 år er den væk fra 93 procent af de områder, hvor den engang levede, og tigeren har kun overlevet med spredte bestande i 13 lande, viser optællingerne fra Den Internationale Union for Naturbevarelse, IUCN.

I optællingen i Indien blev der registreret 3167 vildtlevende tigre i hele det store land. Ved den forrige optælling var antallet 2967.

Artiklen fortsætter under annoncen

Optællinger foretages hvert fjerde år ved hjælp af kamerafælder og computerprogrammer, som kan skelne de enkelte dyr fra hinanden.

Stigningen i bestanden er faldet til mindre end syv procent i den seneste fire års periode. I den foregående periode på fire år var stigningen på 30 procent.

Men den indiske premierminister, Narendra Modi, kalder den nye optælling for "et stolt øjeblik".

- Vores familie forøges, hed det i en tale Modi holdt i weekenden i den sydlige by Mysuru.

- Dette er en succes - ikke blot for Indien, men for hele verden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afskovning, krybskytteri og menneskers ødelæggelser af tigerens habitater har ført til det store fald i bestanden. Modi siger, at de seneste tal viser, at Indien har været i stand til få øget tigerbestanden i kraft af "folkets deltagelse og landets traditioner for kulturbevarelse."

Indien er i dag hjem for 75 procent af verdens tigre.

Det menes, at Indien havde en tigerbestand på omkring 40.000, da det blev selvstændigt fra Storbritannien i 1947.

/ritzau/AFP