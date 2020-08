Bestyrer fra Hotel Rwanda anholdt for at lede terrorister

En mand, som var inspiration til Hollywood-film om folkedrabet i Rwanda, er blevet anholdt.

En mand, som var inspiration til en Hollywood-film om folkedrabet i Rwanda i 1994, er blevet anholdt for at lede "terroristgrupper". Det siger embedsmænd i Rwanda ifølge BBC.

Paul Rusesabagina, som er Hutu, blev kendt gennem filmen "Hotel Rwanda", som skildrer hans kamp for at redde hundredvis af tutsier. Omkring 800.000 tutsier og moderate hutuer blev slået ihjel under folkedrabet.

De blev dræbt af Hutu-ekstremister, som blev tvunget til at opgive magten i landet af præsident Paul Kagame og hans tutsidominerede Rwandiske Patriotiske Front, (RPF).

Den 66-årige Paul Rusesabagina stiftede senere et oppositionsparti, som havde en væbnet fløj i DRCongo. Han har modtaget adskillige menneskerettighedspriser for sin indsat - blandt andet den amerikanske præsidents Frihedsmedalje. Det skete i 2005.

Præsident Kagames kritikere beskylder ham ifølge BBC for ikke at tolerere nogen opposition. Flere fremtrædende politiker er anholdt eller er flygtet i eksil. Præsidenten siger, at han forsøger at forhindre en genopblussen af "etnisk had".

Efter hans anholdelse er Rusesabagina blevet vist frem ved et pressemøde i Kigali, efter at han var blevet anholdt på baggrund af en international anholdelsesordre.

Han havde levet i eksil. Myndighederne oplyser ikke, hvor han blev anholdt.

I filmen spillede Don Cheadle Rusesabagina, som er en middelklasse-hutu, som er gift med en tutsi. Han reddede tutsier gennem sin indflydelse - og ved hjælp af bestikkelse.

Historien bygger på ægte begivenheder i Hotel Des Milles Collines i Kigali i april 1994. Den er produceret af United Artists og Lion Gates Film, der er hjemmehørende i Hollywood.

Rusesabagina var i filmen som i virkeligheden bestyrer på Hotel Rwanda/Hotel Des Milles Collines.

Filmen er blevet rost for at gengive det vanvid, der udspillede sig over de næsten 100 dage, hvor hutumilitser angreb og dræbte tutsier og moderate hutuer. Den viser afmagten hos den lille fredsbevarende FN-styrke, som ikke er i stand til at råbe verden op.

