Betalingsudbyder vil nu kategorisere våbenkøb i USA

Aktivister mener, at en særegen handelskode for våbenkøb vil opsnappe mistænkelige køb af våben i USA.

Visa, der er verdens største betalingsudbyder, oplyser lørdag at det vil implementere en ny varekategori for amerikanske våbensælgere, der dermed vil registrere transaktioner i våbenbutikker.

Den Internationale Organisation for Standardisering (ISO) godkendte fredag handelskoden.

Aktivister, der kæmper for mere våbenkontrol i USA, har presset på for at få en handelskode, der registrere køb i våbenbutikker.

De mener, at det vil gøre det lettere at følge med i mistænkelige køb af våben.

- Efter ISO beslutning om at etablere en ny handelskode vil Visa gå videre med de næste skridt, mens vi sikrer os, at vi beskytter lovlig handel med Visa i overensstemmelse med vores regler, lyder det fra Visa i en udtalelse.

Betalingsudbydere bruger forskellige handelskoder til at kategorisere køb og salg. Det kan eksempelvis være koder for supermarkeder og restauranter. Hidtil har køb i våbenforretninger været kategoriseret i en bredere handelskategori.

Koden viser, hvor den enkelte har brugt penge, men ikke hvad der er blevet købt.

Skridtet fra Visa kan lægge pres på andre betalingsudbydere - herunder Mastercard og American Express - for at gøre det samme.

Aktivister, der arbejder for retten til at bære våben, har udtrykt bekymring for, at den nye kode kan føre til uautoriseret overvågning af forbrugerne.

I år har der igen været stor debat om den amerikanske våbenlovgivning.

Debatten er blandt andet foranlediget af især et masseskyderi på en skole i Texas i maj. Her mistede 19 børn og 2 voksne livet.

USA's præsident, Joe Biden, har bedt Kongressen om at vedtage et forbud mod våben, som er designet til krigsførelse. Derudover mener han også, at der skal afsættes 37 milliarder til kriminalpræventive indsatser.

/ritzau/Reuters