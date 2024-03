Betjent får 40 års fængsel for tortur mod to sorte mænd i USA

En tidligere politibetjent er onsdag blevet idømt 40 års fængsel i en sag om tortur og overgreb begået mod to sorte mænd i januar 2023 i den amerikanske delstat Mississippi.

Det skriver det amerikanske medie CNN og nyhedsbureauet AP.

I alt har seks tidligere betjente været tiltalt i sagen. Alle har erkendt sig skyldige, og foreløbig har fire fået deres domme.

Den 29-årige Christian Dedmon, der er blevet idømt 40 års fængsel, udsatte ofrene for det mest "rystende, brutale og ondskabsfulde angreb", som man kan forestille sig, sagde dommer Tom Lee i forbindelse med dommen.

Foruden overfaldet på de to sorte mænd, som fandt sted i byen Braxton i Mississippi, begik Demon et farligt overfald på en hvid mand ugen forinden.

Alle seks tiltalte betjente tilstod i august sidste år 16 forhold.

Overordnet erkendte de at have udsat ofrene, Michael Corey Jenkins og Eddie Terrell Parker, for flere tilfælde af racistisk motiveret tortur.

Ifølge nyhedsbureauet AP sagde Michael Corey Jenkins via sin advokat under retssagen, at Christian Dedmon var den af de seks tiltalte, som begik de mest voldsomme overgreb.

Jenkins blev alvorlige såret, da en pistol blev affyret i hans mund under overfaldet, og han har ifølge AP i dag svært ved at tale.

Ifølge anklagerne stormede de seks tiltalte et hjem i Braxton uden en ransagningskendelse 24. januar 2023.

Forinden havde politiet modtaget en anmeldelse fra en nabo om, at vedkommende havde observeret "mistænkelig opførsel" fra de mænd, der boede på adressen.

Efter at de stormede hjemmet, tilbageholdt betjentene Michael Corey Jenkins og Eddie Terrell Parker. De krævede ifølge retsdokumenter at få at vide, "hvor stofferne er", har Reuters tidligere beskrevet.

I næsten to timer udsatte de seks betjente ofrene for forskellige overgreb.

Tirsdag fik betjenten Hunter Elward en fængselsdom på 20 år, mens Jeffrey Middleton blev idømt 17,5 års fængsel.

En tredje betjent, 28-årige Daniel Opdyke, blev få timer inden Christian Dedmons dom onsdag idømt 17,5 års fængsel i sagen.

De seks betjente havde sammen dannet en gruppe og kaldte sig for "Goon Squad", hvilket kan oversættes til "Bøllebanden" på dansk.

/ritzau/