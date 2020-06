Betjent i Atlanta sigtes for drab på sorte Rayshard Brooks

Afskediget politibetjent er blevet sigtet for drab på Rayshard Brooks ved en fastfoodrestaurant.

Anklagemyndighed i den amerikanske storby Atlanta sigter politibetjenten Garrett Rolfe for drab på Rayshard Brooks, en sort mand, der døde i forbindelse med en anholdelse.

Anklagemyndigheden siger, at den afskedigede betjent er blevet sigtet for drabet på Rayshard Brooks på en parkeringsplads ved en fastfoodrestaurant.

Brooks blev ifølge retsmedicinere dræbt af to skud i ryggen.

Brooks' død fik protester til at blusse op med fornyet styrke efter demonstrationer mod racisme og politivold over hele USA som følge af drabet på den sorte George Floyd. Floyd døde 25. maj under en anholdelse i Minneapolis.

/ritzau/Reuters