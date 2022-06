Betjent så nu afdød kollega besvime under angreb på Kongressen

Den amerikanske politibetjent Caroline Edwards gav natten til fredag sin version af, hvordan det foregik, da tilhængere af ekspræsident Donald Trump stormede USA's Kongres i januar sidste år.

Her så hun betjenten Brian Sicknick pådrage sig alvorlige skader, dagen inden han afgik ved døden på hospitalet.

Den 6. januar stod Caroline Edwards vagt ved en af grænserne til den amerikanske kongresbygning.

En video taget af den britiske dokumentarist Nick Quested viser vrede demonstranter, som forsøger at komme ind på grunden.

Nervøsiteten satte ind, og Caroline Edwards kontaktede sin overordnede, og gav efter eget udsagn "århundredets underdrivelse":

- Hr. Sergeant, jeg tror, vi får brug for et par ekstra hænder hernede.

På videoen kan man se vrede demonstranter skubbe til hegnet med voldsomme tilråb af "USA! USA! USA!", mens betjentene febrilsk forsøger at holde stand.

På videoen kan man se Caroline Edwards falde, inden demonstranterne trænger ind på græsplænen uden for Kongressen.

- På det tidspunkt var jeg besvimet, da mit hoved ramte asfalten, siger hun.

Caroline Edwards vågnede dog op fra bevidstløsheden og fortæller Kongressen, at "adrenalinen satte ind".

Hun fortæller, at hun havde betjent Sicknick bag sig, mens betjentene forsøgte at holde demonstranterne tilbage.

- Pludselig så jeg bevægelse ud af mit venstre øje. Det var betjent Sicknick, og han var bleg som et spøgelse. Først gik jeg ud fra, at han var blevet ramt af peberspray.

Men når man bliver ramt af peberspray, bliver man rød i ansigtet, siger Caroline Edwards.

- Han var omtrent lige så hvid i ansigtet, som dette stykke papir, fortæller betjenten Kongressen og gestikulerer med et blankt stykke A4.

Brian Sicknick mistede livet på hospitalet dagen efter stormløbet mod Kongressen. Han døde, efter at han havde fået to blodpropper, som ikke kunne forbindes direkte til skaderne, han pådrog sig dagen forinden.

Caroline Edwards udsagn kom til Kongressens første offentlige høring om stormløbet. Stormløbet fandt sted, efter at ekspræsident Donald Trump opfordrede demonstranter til at "slås som bare fanden", efter at han havde påstået, at han var den sande vinder af præsidentvalget i 2020.

Mere end 100 politibetjente blev såret under stormløbet på Kongressen.

Fire af de betjente, der var til stede 6. januar, har senere taget deres eget liv.

/ritzau/