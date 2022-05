Et voldsomt dødsfald under en anholdelse af sort mand i Brasilien har sendt chokbølger gennem landet.

Betjente beskyldes for at gasse psykisk syg til døde i Brasilien

En række videoer af en 38-årig mand, der bliver kvalt til døde med gas i bagagerummet af en politibil, har torsdag skabt ramaskrig i Brasilien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selve hændelsen fandt sted onsdag i byen Umbaúba i den nordøstlige stat Sergipe, da manden ved navn Genivaldo de Jesus Santos blev standset af en færdselspatrulje.

Billeder fra stedet viser, hvordan to betjente tvinger den sorte brasilianer ind i bagagerummet af deres bil, inden de udløser en granat med en ukendt gas inde i køretøjet.

Herefter lukker de bagklappen ned på Santos' flagrende ben og læner sig på den, indtil han stopper med at sparke og skrige.

- De er ved at dræbe fyren, lyder det fra en tilhører i en af videoerne ifølge The Guardian.

Ifølge Brasiliens føderale færdselspoliti (PRF) blev Santos efter episoden kørt til den lokale politistation. På vejen blev han dog syg, hvorfor han blev sendt til et nærliggende hospital, hvor han blev erklæret død, lyder det i en udtalelse ifølge Reuters.

Santos' familie hævder, at han allerede var død, da han ankom.

PRF tilføjer i udtalelsen, at Santos blev anholdt, fordi han aktivt modsatte sig politiet, og at betjentene var nødt til at bruge "immobiliseringsteknikker og instrumenter af mindre offensivt potentiale" mod ham på grund af hans "aggressivitet".

Ifølge familien led den 38-årig brasilianer af skizofreni.

Hans nevø siger til det lokale medie G1, at Santos blev standset af politiet, mens han var på vej igennem området på motorcykel, og at han blev nervøs, da betjentene fandt hans medicin i en lomme.

Nevøen beskriver i øvrigt episoden som "en torturseance".

Det brutale dødsfald har sendt chokbølger igennem Brasilien, hvor dødelig politivold mod især sorte ellers er hverdagskost.

Ifølge ngo'en Brazilian Forum of Public Security blev 6416 personer i 2020 dræbt af politiet i Brasilien, hvor der bor godt 212 millioner mennesker. Næsten 80 procent af ofrene var sorte, skriver The Guardian.

Til sammenligning blev 1021 personer samme år dræbt af politiet i USA ifølge statistikbanken Statista, selv om der bor 116 millioner flere end i Brasilien.

Så sent som tirsdag - dagen før Santos' død - blev mindst 23 personer ifølge Reuters dræbt af politiet under en razzia i et slumkvarter i Rio de Janeiro.

Brasiliens føderale politi, der er den anden af landets tre nationale politistyrker, oplyser torsdag, at det har indledt en efterforskning af onsdagens voldsomme episode.

En obduktionsrapport fra det retsmedicinske institut i staten Sergipe har bekræftet, at Genivaldo de Jesus Santos døde af kvælning.

Rapporten fastslår dog ikke, hvad årsagen bag er.

Ifølge The Guardian har flere sorte borgerrettighedsforkæmpere og politikere krævet forandringer i kølvandet på episoden.

/ritzau/