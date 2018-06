Betjente ransager kirkekontorer i Chile i sag om sexmisbrug

Politiet har ransaget biskoppens kontor i en region, hvor 14 præster er anklaget for misbrug af mindreårige.

Politibetjente og medarbejdere fra anklagemyndigheden i Chile har onsdag ransaget kontorer tilhørende den romerskkatolske kirke i to byer i landet.

Myndighederne leder efter filer, undersøgelsesrapporter og dokumenter relateret til en misbrugsskandale, der har ødelagt præsternes omdømme i det sydamerikanske land.

Ransagningerne var målrettet den kirkelige domstol i hovedstaden Santiago og biskoppens kontor i byen Rancagua i O'Higgins-regionen, hvor 14 præster er anklaget for at have haft seksuelle forhold til mindreårige.

- I Chile er vi alle underlagt almindelig retfærdighed, siger anklager Emiliano Arias, som stod i spidsen for ransagningen i Santiago.

Kardinal Ricardo Ezzati, ærkebiskop af Santiago, fortæller, at kirkens embedsmænd "gav anklagerne al den ønskede dokumentation". Han tilføjer, at de "vil samarbejde med det civile retssystem i alt, hvad der kræves".

I maj tilbød samtlige af Chiles godt 30 aktive biskopper at indgive deres opsigelse som følge af den kollektive skyld, de føler for ikke at have været i stand til at beskytte landets børn mod præster, som voldtog, befamlede og misbrugte dem.

Onsdagens ransagninger kommer, mens to ledende efterforskere fra Vatikanet - ærkebiskop Charles Scicluna og den spanske monsignor Jordi Bertomeu - er i Chile for at undersøge det seksuelle misbrug af mindreårige begået af præster.

/ritzau/AP