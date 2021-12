Betlehem forbereder sig på endnu en stille jul

Indhegnet bag et jerngitter med skriften ”Betlehem kommune” hælder juletræet på Krybbetorvet i Jesu fødeby en smule til den ene side. Blæsten har revet hul i pynten på den meterhøje sokkel, som træet står på. Ligesom Fødselskirken er pladsen tom. I dagene op til jul er her ellers traditionelt et livligt samlingspunkt for turister og lokale.