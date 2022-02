En gruppe ældre ukrainske kvinder har trænet med våben og er klar til at forsvare deres fædreland, hvis Rusland med sine mere end 130.000 tropper angriber

Den 79-årige Valentyna Konstantinovska er klar til at gribe til våben og kæmpe mod russiske soldater - mand mod kvinde - for at beskytte sin familie og hjemby, hvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrer en invasion af Ukraine.