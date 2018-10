Bevæbnede mænd bortfører Afrikas yngste milliardær

Sikkerheden er forøget i lufthavne og ved grænsen til Tanzania, mens politiet søger efter Mohammed Dewji.

Den 43-årige Mohammed Dewji, der er kendt som "Afrikas yngste milliardær", er torsdag blevet bortført. Det oplyser en lokal politichef i Tanzania ved navn Lazaro Mambosasa.

To bevæbnede og maskerede mænd har ifølge Mambosasa ført Dewji bort fra et hotel i byen Dar es-Salaam. Dewji var angiveligt på hotellet for at træne.

Da de to mænd kørte bort med Dewji, skød de op i luften.

Ifølge politichefen i Dar es-Salaam, Paul Makonda, har politiet i området øget sikkerheden ved alle grænseovergange og lufthavne.

Billeder fra videoovervågning viser ifølge Makonda, at der er tale om to hvide mænd, der står bag bortførelsen. Det er hidtil den eneste beskrivelse af gerningsmændene, der er kommet frem.

Erhvervsmagasinet Forbes anslog i 2016, at Dewji er 1,5 milliarder dollar værd. Det svarer til 11,2 milliarder kroner.

/ritzau/