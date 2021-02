Bevæbnede mænd bortfører hundredvis af skoledrenge i Nigeria

Hundredvis af skoledrenge blev ført ind i skov, efter at bevæbnede mænd havde stormet deres kollegium.

Bevæbnede mænd, som menes at være del af en kriminel bande, har kidnappet hundredvis af skoledrenge og nogle af deres lærere i den centrale del af Nigeria.

Det oplyser en embedsmand og en sikkerhedskilde til nyhedsbureauet AFP onsdag.

Angrebsmændene var iført militæruniformer, da de sent tirsdag aften stormede det kollegium i byen Kagara, hvor eleverne bor. Efterfølgende blev eleverne ført ind i en nærliggende skov, oplyser kilderne.

En studerende døde under episoden, oplyser en embedsmand.

- Banditter kidnappede hundredvis af studerende og deres lærere, siger en embedsmand, som ønsker at være anonym, til AFP.

- En af de kidnappede lærere og nogle studerende formåede at flygte. Ansatte har bekræftet, at en elev blev skuddræbt under operationen.

Skolen har omkring 1000 elever. Det er uklart, hvor mange af dem der er blevet kidnappet.

En sikkerhedskilde bekræfter over for AFP embedsmandens beskrivelse. Sikkerhedskilden oplyser, at man er ved at klarlægge det præcise antal af bortførte elever.

Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, har onsdag fordømt bortførelsen. Præsidenten har bedt militære styrker om at iværksætte en redningsaktion, oplyser talsmand Garba Shehu i en erklæring.

Bortførelsen er sket, et par måneder efter at en lignende episode fandt sted i december 2020.

Her blev over 300 skoledrenge bortført fra en landsby i det nordlige Nigeria. I den forbindelse hævdede jihadistgruppen Boko Haram at stå bag. Skoledrengene blev senere overgivet til myndigheder efter forhandlinger.

Der er umiddelbart ingen, der har taget ansvaret for den seneste bortførelse.

Det nordvestlige og centrale Nigeria oplever i stigende grad, at kriminelle bander - som lokalt bliver omtalt som "banditter" - udfører bortførelser for at løsepenge.

Banderne hærger også områderne med voldtægter og plyndringer.

Banderne, som er drevet af finansielle motiver, har ikke nogen ideologiske tilbøjeligheder. Men myndigheder frygter, at de er ved at blive infiltreret af jihadister fra det nordøstlige Nigeria.

Her udkæmper militæret en årtier lang kamp mod et islamistisk oprør.

/ritzau/AFP