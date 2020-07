Bevæbnede mænd dræber 24 på et rehabiliteringscenter i Mexico

Et rehabiliteringscenter for misbrugere er blevet angrebet i byen Irapuato. 24 er dræbt og andre 7 såret.

24 mennesker er blevet dræbt i et væbnet angreb på et rehabiliteringscenter for stofmisbrugere i den centrale mexicanske by Irapuato.

Det skriver lokale medier onsdag.

Oplysningerne er blevet bekræftet af en føderal embedsmand.

Det mexicanske nyhedsmedie Milenio rapporterer, at yderligere syv personer er blevet såret under det fatale skyderi på centret i Irapuato i delstaten Guanajuato.

Det er det andet angreb af den slags, der finder sted i Irapuato inden for en måned.

6. juni blev ti mænd dræbt, da bevæbnede mænd ligeledes åbnede ild på et rehabiliteringscenter for misbrugere i Irapuato.

Det står ikke umiddelbart klart, om der er tale om det samme center.

Delstaten Guanajuato, der er et vigtigt knudepunkt for Mexicos bilproduktion, er blevet et brændpunkt for den voldsomme bandevold, som præsident Andrés Manuel López Obrador har lovet at stoppe.

/ritzau/Reuters