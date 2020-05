Bevæbnede mænd stormer regeringsbygning i Michigan

Demonstranterne kræver, at guvernøren ophæver ordren om at blive hjemme under coronavirusnedlukningen.

Vrede demonstranter bevæbnet med rifler stormede torsdag Repræsentanternes Hus i Michigan i protest mod coronavirusrestriktioner.

Hundredvis af demonstranter stormede regeringsbygningen i den amerikanske delstat for at vise deres utilfredshed med den demokratiske guvernør Gretchen Whitmers ønske om at forlænge en ordre om at blive hjemme under coronakrisen.

Demonstrationerne begyndte allerede torsdag morgen lokal tid på græsplænen foran bygningen. Senere krævede demonstranterne at komme indenfor, men blev afvist af politiet.

Betjente fra delstatspolitiet iført masker blokerede dem således fra at komme ind. Men kun for en stund. Senere tiltvang demonstranterne sig adgang.

Det fik flere politikere til at iføre sig skudsikre veste.

- Direkte over mig er der mænd med rifler, der råber af os, skrev senator Dayna Polehanki på Twitter sammen med et billede af fire mænd, hvoraf mindst en bærer et skydevåben.

Ifølge rapporter var guvernør Gretchen Whitmer beskyttet af delstatsbetjente, der også forhindrede en gruppe bevæbnede mænd i at trænge længere ind i bygningen.

Demonstranterne stod skulder mod skulder udenfor husets to kamre, mens de råbte: Lad os komme ind.

Repræsentanternes Hus i Michigan, der er ledet af Republikanerne, har nægtet at forlænge coronarestriktionerne og stemt for at godkende en retssag, der udfordrer guvernør Gretchen Whitmers autoritet og handlinger under coronaviruspandemien.

- Guvernør Whitmer og vores lovgivere, det er forbi. Åbn denne stat, sagde republikaneren Mike Detmer foran folkemængden.

- Lad os åbne virksomhederne igen. Lad os sørge for, at vi har job at vende tilbage til.

Torsdagens demonstration var den største i Michigan siden 15. april, hvor tilhængere af præsident Donald Trump havde arrangeret en protest under navnet "Operation Dødvande".

Her indtog tusindvis af demonstranter gaderne i Lansing, Michigans delstatshovedstad.

/ritzau/Reuters