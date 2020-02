Bevæbnet bande stjæler toiletruller i Hongkong i coronapanik

Flere dagligvarer er særdeles efterspurgte i Hongkong, hvor der hamstres på grund af det nye coronavirus.

Bevæbnede røvere, som har stjålet hundredvis af toiletruller, bliver natten til mandag dansk tid jagtet af politiet gennem Hongkong.

I Hongkong hamstrer flere indbyggere dagligvarer på grund af frygten for det nye coronavirus.

Derfor er toiletruller blevet en eftertragtet vare, selv om regeringen har forsikret om, at forsyningerne til storbyen ikke påvirkes af virusset.

Supermarkeder har dog været ude af stand til at få fyldt op med varer tilstrækkelig hurtigt, hvilket har ført til lange køer og tomme hylder, blot minutter efter at butikker har meldt åbent.

Ud over toiletruller har der også været efterspørgsel efter varer som ris, pasta og hånddesinfektion.

Politiet meddeler, at en lastbilchauffør tidligt mandag blev stoppet af tre mænd uden for et supermarked i Mong Kok, et gammel arbejderområde kendt for bandekriminalitet.

- Et bud blev truet af tre mænd med knive, der stjal toiletpapir til en værdi af over 1000 Hongkong-dollar (knap 900 danske kroner, red.), meddeler en talsmand for politiet.

Billeder fra det lokale Now TV viser politiets efterforskere, som står rundt om adskillige paller med toiletruller uden for et supermarked.

De paniske tilstande blandt visse indbyggere i Hongkong kan til dels føres tilbage til storbyens historie med blandt andet sars.

I 2003 døde 299 af sygdommen sars, som begyndte på det kinesiske fastland, men i starten blev holdt skjult af de kinesiske myndigheder.

Det har ført til udbredt mistillid over for de kinesiske myndigheder i forhold til offentlig sundhed.

/ritzau/AFP