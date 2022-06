Bevæbnet mand er anholdt nær højesteretsdommers hjem i USA

En bevæbnet mand blev natten til onsdag anholdt nær højesteretsdommer Brett Kavanaughs hjem i udkanten af Washington.

Det oplyser USA's Højesteret.

Anholdelsen skete cirka klokken 01.50 i byen Chevy Chase i staten Maryland.

- Manden var bevæbnet og fremsatte trusler mod dommer Kavanaugh, siger Patricia McCabe, talskvinde for Højesteret, i en udtalelse.

Efter anholdelsen fortalte han angiveligt til betjente, at han ville dræbe Brett Kavanaugh. Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Manden bar våben og udstyr til at begå indbrud, skriver avisen.

Truslen mod Kavanaugh har onsdag fået præsident Joe Biden til at reagere.

- Præsidenten fordømmer denne persons handlinger på det kraftigste, siger Bidens pressetalskvinde, Karine Jean-Pierre, fra præsidentflyet Air Force One.

Anholdelsen af manden sker, på et tidspunkt hvor Højesteret arbejder på at offentliggøre to potentielt skelsættende afgørelser om abort og våbenlov.

De indledende beviser tyder ifølge The Washington Post på, at manden, der er i 20'erne, er vred over et lækket udkast fra Højesteret.

Udkastet indikerer, at Højesteret overvejer at omstøde "Roe versus Wade"-afgørelsen fra 1973. Den sikrer kvinders ret til fri abort i USA.

Trods udkastets indhold vides det endnu ikke, hvad Højesterets endelige afgørelse bliver. Det ventes at blive afgjort i slutningen af juni.

Manden, der onsdag blev anholdt, er angiveligt ikke kun vred over udsigten til strammere abortregler. Også en nylig række masseskyderier i USA har fået manden til at reagere, fortæller efterforskere ifølge The Washington Post.

Højesteret i USA ventes inden udgangen af måneden at tage stilling til en sag fra New York om våben. Afgørelsen kan potentielt munde ud i, at det bliver lettere at få tilladelse til at bære våben, skriver avisen The New York Times.

En sådan afgørelse vil skabe hed debat i USA, hvor netop våbenloven endnu en gang er kommet til debat efter flere masseskyderier.

Brett Kavanaugh, der blev udpeget af ekspræsident Donald Trump, er en af seks konservative dommere i Højesteret. De tre sidste er liberale.

