Bevæbnet mand jages i Maryland efter drab på mindst tre

Politiet i den amerikanske delstat Maryland indledte onsdag en menneskejagt efter en bevæbnet mand, som skød og dræbte tre mennesker og sårede to andre på en parkeringsplads i et forstadsområde ved Edgewood i Harford County.

Flere skoler blev lukket efter skyderiet.

Myndighederne mener, at drabsmanden er den 37-årige Radee Prince, som arbejder i Edgewood. Det siger Harfords sherif, Jeffrey Gahler.

- Der synes at være tale om et målrettet angreb vendt mod forretningsforbindelser til den mistænkte, siger Gahler, som oplyser, at de to sårede er i kritisk tilstand.

Skyderiet kommer efter en række masseskyderier har rystet USA.

Den 1. oktober åbnede en mand ild mod publikum ved en koncert i Las Vegas højt fra et casino-hotel. Han dræbte 58 og sårede over 500 i det dødeligste skyderi i landets nyere historie.

Der har været over 285 masseskyderier i USA i 2017, hvor fire eller flere personer er blevet såret eller dræbt - ud over den person, som har stået bag.

Den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) har erklæret sin støtte til at kigge på en regulering af det udstyr, der kan lave halvautomatiske våben om, så de kan affyre flere hundrede skud i minuttet.

Meldingen kommer efter masseskyderiet i Las Vegas.

- Udstyr, der er designet til at lade halvautomatiske geværer fungere som fuldautomatiske, bør være underlagt yderligere reguleringer, står der i en pressemeddelelse fra NRA.

12 af de skydevåben, som den formodede gerningsmand bag skyderiet blev fundet med på et hotelværelse, havde ekstraudstyret monteret.

/ritzau/AFP