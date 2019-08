Medier: Gidseltager er skudt efter drama i brasiliansk bus

En bevæbnet mand hældte angiveligt benzin ud i en bus med adskillige gidsler i Rio de Janeiro i Brasilien.

En bevæbnet mand er angiveligt blevet skudt, efter at han tirsdag holdt adskillige personer som gidsler i en offentlig bus på en bro i Rio de Janeiro.

Det oplyser det brasilianske medie Globo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Globo citerer vidner og politikilder, der siger, at der blev affyret skud på broen. Globo skriver også, at gidseltageren er blevet dræbt af skuddene.

Det er dog ikke officielt blevet bekræftet.

Nyhedsbureauet AFP citerer også lokale medier for, at gerningsmanden er blevet dræbt af politiets skud efter den timelange gidseltagning.

Ifølge gidsler, som blev løsladt, havde manden hældt benzin ud i bussen og truet med at sætte ild til den. Bussen befandt sig på en travl bro, der forbinder forstaden Sao Goncalo med Rio de Janeiro.

Ifølge det lokale politi blev der indledt forhandlinger med manden omkring klokken 05.30 tirsdag morgen lokal tid - omkring 10.30 dansk tid.

Vidner oplyser, at manden identificerede sig som politimand. Det er tirsdag eftermiddag dansk tid dog ikke blevet bekræftet officielt.

Ifølge myndighederne fremsatte manden ikke nogen særlige krav. De tilføjer, at han virkede til at have "psykiske problemer".

Rio de Janeiros særlige politistyrke, der er kendt som Bope, stod for forhandlingerne med gidseltageren. En snigskytte blev blandt andet også placeret i nærheden af bussen.

Trafikken på broen er blokeret i begge retninger, og hundredvis af biler holdt tirsdag formiddag lokal tid i kø. Det skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/