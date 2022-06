Bevæbnet person skyder og dræber flere ved kirke i USA

Mindst tre personer har mistet livet ved en kirke i Iowa, efter at en gerningsmand åbnede ild.

Bare få timer efter at en bevæbnet gerningsmand åbnede ild mod sørgende under en begravelse i delstaten Wisconsin, har endnu et skyderi fundet sted i USA.

En gerningsmand har således åbnet ild uden for en kirke i delstaten Iowa, hvor mindst tre personer har mistet livet.

Det oplyser det lokale politi til The Des Moines Register.

Politichef Nicholas Lennie fortæller til avisen, at opkald til alarmcentralen begyndte at tikke ind lidt før klokken 19.00 lokal tid.

Kirken lagde torsdag hus til et aftenarrangement for sin ungdomsafdeling.

Politiet oplyser, at skyderiet fandt sted på parkeringspladsen uden for kirken. Gerningsmanden menes selv at være blandt de tre, som har mistet livet.

Kirken er en såkaldt "megakirke" ved navn Cornerstone Church, og den ligger i udkanten af byen Ames, som ligger i delstaten Iowa.

/ritzau/