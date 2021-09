Bevæbnet politi er ved synagoge i Tyskland efter trussel

Tysk politi har onsdag modtaget oplysninger om en "mulig trussel" mod en synagoge i byen Hagen i den vestlige del af Tyskland.

- Vi har oplysninger om en mulig trussel relateret til en jødisk institution i Hagen, lyder det fra politiet i Dortmund ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet er på stedet og har taget "passende foranstaltninger" for at håndtere situationen, hvis der skulle ske noget.

- Vi er i tæt kontakt med det jødiske samfund, oplyser politiet.

En talsmand for politiet i Dortmund afviser at komme med yderligere oplysninger om aktionen eller de mulige trussel, der falder sammen med fejringen af den jødiske helligdag Yom Kippur.

Lokale medier rapporter, at et antal betjente bevæbnet med maskinpistoler er ved synagogen i Hagen, der er en by med omkring 200.000 indbyggere i udkanten af Ruhr-distriktet.

Ifølge avisen Westfalenpost er der også hundepatruljer på stedet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

En vej ved synagogen og dele af området omkring den er desuden blevet afspærret. Synagogen ligger i den centrale del af Hagen.

/ritzau/