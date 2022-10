Bevæbnet politi rykker ud efter mulig droneobservation i Norge

Bevæbnet norsk politi er rykket ud efter en mulig observation af en drone i nærheden af gasanlægget Kårstø i Tysvær i det vestlige Norge torsdag aften.

Det skriver avisen Stavanger Aftenblad.

- Vi ved alle, at dette er et anlæg af særlig interesse. Vi er derfor til stede med politi på begge sider af Boknafjorden, siger Victor Fenne-Jensen, der er operationsleder i Norges sydvestlige politidistrikt til avisen.

Politiet modtog anmeldelsen om den mulige droneobservation klokken 21.30 torsdag aften.

Operationslederen bekræfter over for avisen, at køretøjer kontrolleres på stedet. Det norske TV 2 skriver, at det var personale fra det norske forsvar, der først observerede dronen.

Natten til fredag er der meget politi på stedet. Efterforskningen ventes at fortsætte fredag.

Ingen drone er beslaglagt, og der er heller ikke pågrebet nogen i sagen.

Anlægget er et af flere, hvor Hjemmeværnet i Norge bistår politiet med bevogtning.

Den foranstaltning er indført, efter at der blev opdaget læk på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 i dansk og svensk farvand.

I Norge er der observeret en række droner den seneste tid.

Tirsdag anholdt norsk politi en russisk mand, der ville krydse grænsen mellem Norge og Rusland. Han havde to droner i sin besiddelsen.

Russeren erkender, at han har fløjet med drone i Norge. Han er sigtet for at have overtrådt sanktionsloven og sanktionsbestemmelser, der trådte i kraft efter Ruslands invasion.

De foreskriver, at russiske flyselskaber ikke må flyve til Norge.

Manden havde ud over de to droner også harddiske med sig. Dem ønsker politiet at gennemgå for at danne sig et overblik over droneoptagelserne.

Torsdag blev manden stillet for en dommer med henblik på varetægtsfængsling. Politiet bad om to ugers fængsel, mens manden anmodede om at blive løsladt.

Der ventes en afgørelse fra retten fredag.

/ritzau/NTB