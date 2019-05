Bibi-sagen skridt for skridt

Juni 2009: Kristne Asia Bibi er involveret i et skænderi med nogle muslimske kvinder nær hendes landsby i Pakistan. Hun anklages for blasfemi for nedsættende bemærkninger om profeten Muhammed.

November 2010: Asia Bibi dømmes til døden ved hængning for brud på blasfemiloven.

2014: Advokaten Saiful Mulook går ind i sagen for at hjælpe Asia Bibi med at få omstødt dommen.

Oktober 2018: Pakistans øverste domstol frikender Asia Bibi. Det udløser protester fra vrede demonstranter, der kræver hende henrettet.

November 2018: Asia Bibi løslades fra fængsel, men opgiver at blive boende i Pakistan på grund af trusler mod sit liv. Saiful Mulook flygter til Europa efter lignende trusler.

Januar 2019: Løsladelsen opretholdes af Pakistans højesteret.

Maj 2019: Asia Bibi forlader Pakistan og ankommer i Canada, hvor hun genforenes med sin familie.

Kilder: AFP, AP, Reuters.

/ritzau/