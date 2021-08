Biden åbner for ny gennemgang af 9/11

Det amerikanske justitsministerium vil tage et nyt kig på hemmelige amerikanske regeringsdokumenter om al-Qaedas angreb mod USA den 11. september 2001 med henblik på at frigive flere oplysninger til offentligheden.

Den nye gennemgang af dokumenterne hilses velkommen af præsident Joe Biden.

- Som jeg lovede under min valgkamp, er min administration forpligtet til at sikre den maksimale grad af gennemsigtighed i henhold til loven, udtalte Joe Biden i en erklæring offentliggjort af Det Hvide Hus mandag ifølge Al Jazeera.

- I den henseende glæder jeg mig over justitsministeriets indberetning i dag, der forpligter til at foretage en ny gennemgang af dokumenter, som regeringen tidligere har hævdet var fritaget for offentlig granskning, tilføjede han.

Udmeldingen kommer, efter at flere pårørende til ofre for angrebene har bedt præsidenten om at holde sig væk fra mindehøjtideligheder på 20-årsdagen i næste måned, medmindre han frigiver flere dokumenter i sagen, som ifølge de pårørende vil vise, at saudiarabiske ledere støttede angrebene.

De pårørendes opfordring til Biden blev fremsat i et brev offentliggjort fredag. Det er underskrevet af næsten 1700 personer, herunder også ambulancereddere, som var blandt de første på gerningsstedet den skæbnesvangre dag, og overlevende fra angrebene.

- Siden 9/11-Kommissionen kom med sin konklusion i 2004, er der blevet afdækket mange beviser, der viser, at medlemmer af den saudiarabiske regering støttede angrebene, står der i brevet ifølge Al Jazeera.

- Under flere administrationer har justitsministeriet og FBI (USA's forbundspoliti, red.) aktivt forsøgt at holde disse oplysninger hemmelige og forhindre det amerikanske folk i at lære den fulde sandhed om angrebene den 11. september, står der videre.

Saudi-Arabien har gentagne gange afvist, at landet spillede en rolle i angrebene.

Familiemedlemmer til ofrene har i årevis forsøgt at få frigivet de amerikanske regeringsdokumenter for at finde ud af, hvorvidt Saudi-Arabien hjalp eller ydede finansiel støtte til nogle af de 19 personer tilknyttet al-Qaeda, som udførte angrebene.

Flykaprerne fløj under angrebene to passagerfly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York City og et passagerfly ind i USA's forsvarsministerium, Pentagon, lidt uden for Washington D.C.

Et fjerde kapret fly, som menes at skulle været fløjet ind i den amerikanske kongresbygning, styrtede ned på en mark i Pennsylvania.

Angrebene tog livet af næsten 3000 mennesker.

15 af de 19 flykaprere var fra Saudi-Arabien.

- Vi sætter pris på, at præsident Biden i dag anerkender vores familier, idet vi søger retfærdighed og ønsker, at kongeriget Saudi-Arabien tager ansvar, udtalte Brett Eagleson til nyhedsbureauet Reuters mandag.

Hans far, 53-årige Bruce Eagleson, døde i angrebet mod World Trade Center.

Bruce Eagleson boede i Connecticut, men var tirsdag den 11. september 2001 til et møde på 17.-etage i 2 World Trade Center.

- Desværre har vi før fået mange tomme løfter, tilføjede Brett Eagleson.

/ritzau/