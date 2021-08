Biden åbner på klem for at forlænge frist for evakuering

USA håber stadig, at det kan lade sig gøre at fuldføre evakueringerne fra Afghanistan senest 31. august.

Men der er drøftelser i Det Hvide Hus og i USA's militær om, hvorvidt den tidsfrist skal forlænges.

Det siger præsident Joe Biden på et pressemøde søndag aften dansk tid.

Det er den amerikanske regerings "håb, at vi ikke behøver forlænge", siger han og tilføjer, at det har højeste prioritet at hjælpe amerikanske statsborgere ud så hurtigt og trygt som muligt.

Men hvis andre landes regeringer beder om det, "vil vi se på, hvad vi kan gøre", tilføjer han om muligheden for at fortsætte evakueringerne ind i september.

Flere Nato-lande har tidligere på ugen ytret ønske om at få mere tid til at få alle evakueret.

Lørdag sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell, at det er "matematisk umuligt" at fuldføre opgaven inden månedens udgang.

Biden siger på søndagens pressemøde, at den sikre zone, der er blevet etableret rundt om lufthavnen i den afghanske hovedstad, Kabul, er udvidet.

Taliban-bevægelsen, der har taget magten i Afghanistan, har samarbejdet om at udvide den zone, tilføjer Biden.

Søndag fik Taliban lavet et køsystem blandt de mange mennesker, der venter udenfor lufthavnen. Det har gjort processen hurtigere, siger den britiske minister for landets væbnede styrker, James Heappey, til BBC.

- I dag flyder køen bedre, siger han.

Den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), sagde søndag formiddag til Ritzau, at Danmark er i fuld gang med at evakuere og fortsat henter folk ud af Kabul.

- Men det er klart, at situationen er svær. Særlig når vi kigger på vores allierede, der skal have rigtig mange mennesker ud over de kommende dage, så rinder timeglasset altså ud, siger Trine Bramsen.

Hun svarede ikke direkte på, om det er realistisk at nå at evakuere alle inden 31. august.

- Vi gør alt, hvad der overhovedet står i vores magt, sagde hun.

Den største udfordring i forhold til evakueringer er "at få folk frem til lufthavnen og ind i lufthavnen", tilføjede Trine Bramsen.

