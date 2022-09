Biden advarer mod republikansk ekstremisme før midtvejsvalg

Når præsident Joe Biden natten til fredag dansk tid taler til nationen i bedste sendetid, ventes han at bede amerikanerne om at vise deres modstand mod såkaldt republikansk ekstremisme, når de går til stemmeurnerne ved midtvejsvalget til november.

Han vil samtidig komme med anklager mod Donald Trumps tilhængere, som Biden mener forsøger at tage USA i en forkert retning.

Det fremgår af uddrag af talen, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Maga-kræfter er fast besluttet på at trække dette land baglæns. Tilbage til et USA, hvor der ikke er nogen ret til at vælge, ingen ret til privatliv, ingen ret til prævention, ingen ret til at gifte sig med den, man elsker, vil Biden sige i talen.

Maga står for "Make America Great Again" og har siden præsidentvalgkampen i 2016 været Trumps slogan.

Biden vil holde sin tale torsdag klokken 20.00 lokal tid i Philadelphia, der betragtes som fødestedet for det amerikanske demokrati. Byen ligger i delstaten Pennsylvania.

Talen vil blive holdt nær den bygning, hvor den amerikanske uafhængighedserklæring og forfatning blev underskrevet for mere end to århundreder siden.

- I lang tid har vi forsikret os selv om, at det amerikanske demokrati er garanteret. Men det er det ikke. Vi er nødt til at forsvare det og beskytte det. Hver og en af os, vil Biden sige.

Med kun to måneder til midtvejsvalget til Kongressen er Joe Biden i stigende grad bekymret over antidemokratiske tendenser i Det Republikanske Parti, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Efter hidtil at have brugt megen tid og energi på den høje inflation i USA og Ruslands invasion af Ukraine er Biden de seneste dage begyndt at slå ud mod Trumps republikanske tilhængere.

Pennsylvania er traditionelt set en vigtig svingstat i amerikansk politik og vil sandsynligvis vise sig at blive afgørende for begge partier ved midtvejsvalget, skriver AFP.

