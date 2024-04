Biden advarer Netanyahu: Ændr politik eller vi gør det

Præsident Joe Biden advarer torsdag i en telefonsamtale med premierminister Benjamin Netanyahu om, at USA's politik over for Israel afhænger af, at civile i Gaza beskyttes.

At hvis Israel ikke ændrer politik, så vil USA komme til at ændre politik.

Det er hans hidtil stærkeste antydning til, at USA vil kunne stille betingelser for at levere våben til Israel, efter at et israelsk flyangreb har kostet syv nødhjælpsarbejdere livet.

Det er den første samtale mellem Biden og Netanyahu siden det dødelige angreb tirsdag på de syv nødhjælpsfolk fra World Central Kitchen Group, der var i Gaza for at uddele mad.

I en skrivelse fra Det Hvide Hus om samtalen fremgår det, at Biden har krævet en "øjeblikkelig våbenhvile" efter det "uacceptable" angreb på syv nødhjælpsfolk: En canadisk-amerikansk mand, tre briter, en polak, en australier og en lokal palæstinenser blev dræbt.

Også USA's udenrigsminister, Antony Blinken, kommer med advarslen til Israel. Det sker under et Nato-møde i Bruxelles.

- Hvis vi ikke ser nogen forandringer, som vi er nødt til at se, så vil der ske forandringer i vores politik, siger han.

Men John Kirby, talsmand for USA's Nationale Sikkerhedsråd siger kort efter, at på trods af Bidens advarsel til Netanyahu, så er USA's støtte til Israels forvar "hugget i sten".

- De står over for en række trusler, og USA går ikke sin vej, siger han.

I et valgår er Biden hjemme under pres fra store vælgergrupper, der har været utilfredse med hans støtte til Israels krig i Gaza. At USA ukritisk har leveret våben til Israel, der blandt andet er blevet brugt til offensiven i Gaza.

Den har kostet over 33.000 palæstinensere livet ifølge de lokale Hamas-kontrollerede myndigheder.

Store dele af Gaza er blevet sprængt i stumper og stykker under de israelske bombeangreb, og nødhjælpsorganisationer udtrykker frygt at bevæge sig ind i Gaza efter Israels angreb på World Kitchen Group.

Netanyahu har beklaget angrebet og sagt, at den slag kan ske i krig.

/ritzau/AFP