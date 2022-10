Biden advarer om største risiko for atomkrig siden Cuba-krisen

Risikoen for et "atom-ragnarok" er på det højeste niveau siden den cubanske missilkrise i 1962, idet russiske embedsmænd taler om muligheden for at bruge atomvåben efter massive tilbageslag i Ukraine.

Det siger den amerikanske præsident, Joe Biden, torsdag amerikansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

I en tale ved et demokratisk kampagnearrangement i New York siger Biden, at den russiske præsident, Vladimir Putin, "ikke laver sjov, når han taler om brugen af atomvåben eller biologiske eller kemiske våben".

- Vi har ikke stået over for udsigten til sådan et ragnarok siden Kennedy og den cubanske missilkrise, siger Biden ifølge AP.

Det siger han med henvisning til tidligere præsident John F. Kennedy og Cuba-krisen i 1962. Her var USA og Sovjetunionen på nippet til at angribe hinanden med atomvåben som følge af tilstedeværelsen af sovjetiske missiler i Cuba.

I talen advarer Biden også om, at brugen af et taktisk våben med lavere udbytte hurtigt kan komme ud af kontrol og medføre global ødelæggelse.

- Jeg tror ikke, at evnen til at bruge et taktisk våben og ikke ende med ragnarok findes, siger han.

Det Hvide Hus har gentagne gange sagt, at der ikke er noget, der tyder på, at Rusland er ved at forberede brugen af atomvåben, til trods for det som USA kalder Putins "raslen med atomsablen".

Men torsdag gør Biden det altså klart, at han holder et vågent øje med den russiske præsident, og hvordan han kunne tænkes at reagere, hvis Ukraines militær fortsætter med at gøre fremskridt i krigen.

- For første gang siden den cubanske missilkrise har vi en direkte trussel om brugen af atomvåben, hvis tingene fortsætter i den retning, de hidtil har gjort, siger Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Joe Biden forsikrer samtidig om, at USA forsøger at finde ud af, hvad der kan blive Putins vej ud.

/ritzau/